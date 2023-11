De Maggio ricorda: “Il gol preso ieri lo subì anche Reja e fu cacciato due giorni dopo”

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi:

“Non mi preoccupano i reparti slegati o i problemi tattici. Mi preoccupa vedere il viso preoccupato di quattro calciatori come Politano, Raspadori, Di Lorenzo e Rrahmani e le loro dichiarazioni. Non ce l’ho con Garcia, ma sono avvelenato per il goal preso ieri. In Champions League non si possono prendere certi goal. Un goal del genere lo prese Reja e dopo due giorni fu esonerato. Garcia dovrebbe tirare fuori un po’ di cazzimma, non solo in sala stampa. Gli errori sul corner non lo fanno i giornalisti, ma i suoi calciatori. Potrebbe avere cazzimma con i suoi calciatori e non coi giornalisti”.