Sky: Osimhen è rientrato a Napoli, sarà al Maradona come spettatore

Come annunciato nella conferenza stampa della vigilia di Napoli-Union Berlino da Rudi Garcia, nella mattinata di oggi Osimhen è rientrato in ltalia. L’attaccante nigeriano non sarà a disposizione dell’allenatore azzurro per la partita di Champions League, tuttavia presenzierà allo stadio.

Come riportato da Sky Sport, è rientrato in città. Non prenderà parte alla sfida in programma alle ore 18:45, ma sarà in tribuna a seguire la squadra al Maradona