ESCLUSIVA MN – “Futuro Zielinski? Si parla di Inter, ma la Premier è un’opzione. Un trasferimento alla Juventus non verrebbe accettato”

Gianmarco Giordano, giornalista di MondoNapoli, ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva al portale polacco SportoweFakty. Si è parlato a proposito della situazione che ruota intorno a Piotr Zielinski. Il futuro del polacco non è stato ancora definito ed è dunque oggetto di discussione. Mentre il rinnovo non viene siglato la corte di alcuni club, tra cui l’Inter, si fa sentire. Quale sarà il futuro del centrocampista?

“Zielinski alla Juventus? Non so quale sia la posizione dei bianconeri nella lotta per accaparrarsi Zieliński. Io però sono dell’opinione che se dovesse avvenire un trasferimento del genere i napoletani lo considererebbero un traditore, ma non come Gonzalo Higuain. Piotr ha vinto lo scudetto, quindi rimarrà per sempre nella storia del club. Penso che i tifosi del Napoli lo fischieranno e lo insulteranno. Un trasferimento ai bianconeri non sarà mai accettato. Lo si vede anche nell’esempio di Cristiano Giuntoli, ex direttore sportivo del Napoli e attualmente alla Juventus. Giuntoli ha vinto lo scudetto con il Napoli, ma ora è disprezzato perché si è trasferito a Torino”.

“Situazione rinnovo? Zieliński era davvero molto vicino all’Arabia Saudita. Il Napoli avrebbe addirittura voluto acquistare Gabri Veiga per sostituire Piotr, ma alla fine ha rifiutato ed è rimasto. Il Napoli gli ha offerto circa 2,5-3 milioni di euro all’anno. Ad agosto si era vicini ad un accordo, ma attualmente le trattative sono bloccate. L’Inter lo ha nel mirino. Tuttavia, penso che la Premier League, forse il Liverpool, sarà un’opzione per lui in futuro. Per me Zieliński è il miglior giocatore della squadra, un calciatore di livello mondiale. Il rinnovo del contratto, che scadrà a giugno, è attualmente una priorità per il club. Il Napoli considera senza dubbio Piotr un elemento fondamentale della squadra”.