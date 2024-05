La Repubblica – Il Napoli fa sul serio per Buongiorno, le ultime

Secondo quanto riporta l’edizione online de La Repubblica, il Napoli ha messo gli occhi su Alessandro Buongiorno, difensore e capitano del Torino. Il presidente granata Urbano Cairo ha fissato il prezzo: 40 milioni di euro. In settimana è previsto un summit telefonico tra i due club per iniziare la trattativa. La cifra richiesta dal Torino è alta, ma il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e il nuovo ds Giovanni Manna proveranno ad accontentare la richiesta di Conte. Non da escludere un inserimento del Milan per il calciatore.