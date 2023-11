FOTO – I tifosi dell’Union si danno appuntamento a Piazza Municipio

Non è stata certamente una notte facile per la città di Napoli. Gli ultras dell’Union Berlino, prossima avversaria degli azzurri in Champions League, hanno messo a ferro e fuoco alcune aree della città arrivando anche allo scontro con le forze dell’ordine. A quanto pare, questa spiacevole vicenda potrebbe non essere finita qui. Infatti, sta circolando in rete un’immagine in cui i tifosi tedeschi si danno appuntamento a Piazza Municipio alle ore 13. La redazione di MondoNapoli comunicherà prontamente le eventuali novità del caso.