Victor Osimhen è in fase di recupero dall’infortunio muscolare rimediato durante il suo appuntamento con la Nazionale nigeriana.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, l’attaccante potrebbe essere convocato in vista del match di Serie A contro l’Atalanta e della partita di Champions League contro il Real Madrid. Ma lo schieramento in campo dal 1′ dovrebbe arrivare il 3 dicembre, in occasione del big match di campionato contro l’Inter.