Osimhen rientra oggi a Napoli: il programma di riabilitazione

Victor Osimhen tornerà oggi a Napoli.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti, riprenderà subito il suo lavoro di riabilitazione per tornare a disposizione del Napoli e di mister Garcia: “Oggi all’ora di pranzo Victor Osimhen atterra a Capodichino e rientra a Napoli da dove era partito la mattina del 24 ottobre, dunque è rimasto per due settimane a Lagos per risolvere problemi personali e cominciare a curare i

suoi muscoli, in particolare quello del bicipite femorale destro, rimasto infortunato in Portogallo, durante un’amichevole Nigeria-Arabia Saudita dello scorso 13 ottobre”.