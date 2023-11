Rinnovo Osimhen in stand-by: la trattativa con il nigeriano potrebbe ripartire

La trattativa per il rinnovo di Victor Osimhen potrebbe avere un nuovo inizio.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui il nigeriano e il Napoli potrebbero rivedersi in futuro per discutere. Ora focus sul campo: “Il discorso sul rinnovo dell’attuale accordo – in scadenza nel giugno 2025 – è sempre sullo sfondo, ma Osimhen non ha mai condizionato il proprio rendimento a queste discussioni. Il permesso concessogli dal presidente De Laurentiis, per restare a casa due settimane, è stato un gesto di distensione, dopo le gravi incomprensioni sui famosi video offensivi postati dal club su Tik-tok e anche le successive dichiarazioni (poi minimizzate) del patron sulla presunta “stretta di mano” poi rimangiata del giocatore. Servirà riavviare una trattativ ache si era completamente arenata e il club vuole provarci”.