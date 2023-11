Gazzetta – Raspadori in continuo miglioramento: le statistiche di Jack

Giacomo Raspadori si è calato totalmente nel suo ruolo da centravanti del Napoli.

Un 9, un falso 9, quello che sia: numeri da capogiro per l’ex Sassuolo che ha persino migliorato le proprie statistiche rispetto allo scorso anno. Ne ha parlato stamane La Gazzetta dello Sport, sotto porta è un cecchino: “Da grandi responsabilità derivano grandi poteri: il mantra di Spider-Man letto al contrario s’adatta a Raspadori. Quattro da titolare difila, con tre reti e un assist, spiegano bene che l’azzurro aveva soltanto bisogno di continuità come nel Sassuolo. Non è facile per nessuno giocare l’ultimo quarto d’ora, o essere titolare una volta al mese. Tutti i parametri stanno migliorando rispetto all’anno scorso: precisione realizzativa (13/7%), tiri (1,18/0,62), reti (0,27/0,08), assist (0,18/0,08), occasioni create (1/0,62)”.