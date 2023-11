Gazzetta – Gasperini potrebbe non avere un giocatore per Atalanta-Napoli

Gian Piero Gasperini potrebbe fare a meno di un elemento della sua rosa in vista del match Atalanta-Napoli, in programma il giorno sabato 25 novembre alle ore 18. Infatti, Charles De Ketelaere ha rimediato una distrazione del mediale, che dovrà essere recuperata con delle terapie ed un lavoro specifico. Il calciatore salterà sicuramente l’Udinese e gli impegni con la nazionale belga, ed al momento è a rischio per la partita contro i partenopei. A riportare è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.