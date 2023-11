Leonardo Bonucci, ex difensore della Juventus, è oggi un giocatore dell’Union Berlino. Il calciatore, recatosi a Napoli con la squadra per la partita delle 18:45, è stato stuzzicato da un tifoso partenopeo. In particolare, gli rivolge la frase: “Dalla Juventus sei finito alla Longobarda!”. Il difensore, accortosi della provocazione, rivolge lo sguardo e ride. Il tutto ripreso in un video che sta circolando sui social network.