Calaiò: “per lo stile Raspadori mi ricorda Di Natale”

Emanuele Calaiò, ex giocatore, ha commentato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare del momento di forma di Giacomo Raspadori.

““Abbiamo sempre detto che Raspadori è una punta centrale, al massimo un sottopunta, ma deve giocare nella parte centrale del campo e vicino alla porta. Quando Garcia dice che Jack può giocare da mezzala o da esterno, ho visto la faccia di Raspadori e non mi sembrava soddisfatto. Però lui ha personalità e maturità per potersi mettere sempre a disposizione della squadra. Sta diventando uno dei leader di questo gruppo, è rinato e il gol dà fiducia e adrenalina giuste per andare stasera con voglia ed entusiasmo giusti. Con lui il Napoli sta giocando meglio, perché riesce a legare meglio il gioco ed il Napoli aveva bisogno di una punta con le sue caratteristiche. In alcune caratteristiche Raspadori ricorda i miei movimenti, soprattutto dal punto di vista del legare il gioco e non dare punti di riferimenti. Giacomo è più rapido e salta l’uomo, mentre io non ero tipo da dribbling. A me ricorda molto Totò Di Natale, per capacità di calcio ed anche per caratteristiche tattiche. Stasera il Napoli dovrà avere pazienza e non sottovalutare la partita. Lo Union viene da 12 sconfitte consecutive, ma per la legge dei grandi numeri non possono perdere per sempre. La Champions League poi è un’altra cosa. I tedeschi giocano male, ma fanno giocare male anche gli avversari. Verranno a Napoli per difendere il pareggio, e se rischi di concedere anche un solo gol poi alla fine addirittura rischi uno scivolone pericoloso”.