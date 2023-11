Nani: “A Garcia serve tempo, come con Spalletti”

Gianluca Nani direttore sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Marte: “Il Napoli lo scorso anno ha fatto qualcosa di irripetibile, non perchè ha vinto lo scudetto, ma per come l’ha vinto. Ha perso Spalletti, il leader del gruppo, ma detto ciò non sta facendo male. Garcia deve avere tempo, un po’ come Spalletti due anni fa appena arrivato a Napoli. Quando togli l’allenatore è chiaro che ci siano momenti di assestamento, Garcia però sa fare calcio, bisogna aspettare e dargli tempo. Il Napoli è una squadra che funziona , c’è anche Meluso che è un ottimo direttore sportivo, Garcia è intelligente e capace, e sa che anche lui ha commesso degli errori ma c’è tempo per rimediare”.

“Lo scudetto? Inter e Juve sono partite meglio, ma il Napoli è una squadra davvero forte e non mi sorprenderei se facesse un filotto di risultati utili consecutivi. Il campionato è ancora lungo, a febbraio-marzo arriveranno le sfide decisive. La rosa è adeguata, Garcia ha parecchie frecce al proprio arco. Osimhen e Zielinski sono due giocatori del Napoli che è fortunato ad averli, grandi professionisti che anche se dovessero andare via daranno il massimo, ovvio che se fossi nel club sarebbe meglio sistemare le loro situazioni, come tutte.

“Lindstrom? Penso sia un calciatore forte, lo conosco come una mezz’ala offensiva, un trequartista, ma Garcia sa più di me. Quando uno ha qualità, può fare ogni ruolo, Lindstrom viene da un campionato differente ed il nostro è sempre difficile, anche lui ha bisogno di tempo. Cajuste mi piace tanto, forse in mezzo al campo è più bravo a giocare a due, fa entrambe le fasi, può fare la mezz’ala perchè ha qualità. Natan? E’ diverso da Kim, più marcatore rispetto a lui, è un buon giocatore. Lo scouting del Napoli ha fatto miracoli negli anni passati, non sempre è facile farlo con budget non elevatissimi. Sostituire Kim, che a sua volta aveva sostituito Koulibaly, non è mica facile”.