Ecco i migliori 5 centrocampisti della Serie A

Ecco la classifica dei migliori 5 centrocampisti in Serie A dopo 11 giornate, considerando solo i giocatori votati almeno 10 volte. L’Inter continua a dominare la classifica con Calhanoglu e Mkhitaryan sul podio (in compagnia di Koopmeiners dell’Atalanta), anche se il primo posto è occupato da Colpani, che ha già segnato 5 reti in questo campionato. Buona stagione finora anche per Bonaventura, tanto che ha meritato un ritorno in Nazionale.

1. Andrea Colpani (Monza) 6.55

2. Hakan Calhanoglu (Inter) 6.45

3. Henrikh Mkhitaryan (Inter) 6.45

4. Teun Koopmeiners (Atalanta) 6.45

5. Giacomo Bonaventura (Fiorentina) 6.41