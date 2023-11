Lo Monaco: “ADL ha destabilizzato l’ambiente. Ecco cosa si doveva fare per continuare a vincere”

L’ex direttore sportivo napoletano, Pietro Lo Monaco, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TvPlay, esprimendo la sua opinione sulla gestione tecnica da parte di ADL riguardo la panchina azzurra.

Secondo Lo Monaco, il presidente del Napoli ha destabilizzato l’ambiente dopo la vittoria dello scudetto, creando alibi ai giocatori: “La società doveva provare a mantenere viva la fame di vincere. Ma per De Laurentiis c’è sempre un colpevole. Il Napoli poteva continuare a vincere, dopo un campionato di altissimo livello, invece vanno via allenatore, direttore sportivo e il miglior difensore”.

Poi continua, facendo riferimento alla gestione di De Laurentiis come “uomo solo al comando”: “Il Napoli è nelle sue mani, gestisce tutto lui. Anche lo scouting, che di solito viene diretto dal direttore sportivo. C’è qualcosa che non va, il calcio non è questo. Il presidente può gestire bene il lato economico e finanziario ma non puoi fare a meno di figure tecniche importanti”.

Infine, si esprime sulla scelta del nuovo direttore sportivo e sul nuovo tecnico: “Giuntoli era al centro del progetto del Napoli, cosa che quest’anno non vedo. Per quanto riguarda la scelta del nuovo tecnico, penso che il presidente avrebbe dovuto scegliere un altro profilo, un allenatore di alto livello in modo da continuare a vincere”.