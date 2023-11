L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla partita di oggi tra Salernitana e Napoli. Secondo il quotidiano il derby Salernitana-Napoli non è una partita come le altre. Non lo sarà in un Arechi blindato; non dovrà diventarlo tatticamente. Il Napoli dovrà concedere poco, avere concentrazione in difesa, e non dare troppi palloni ai granata. Dovrà avere il potere di arrivare bene alla sosta, aspettando Osimhen. Contro la Salernitana insomma il Napoli dovrà fare risultato, portare obbligatoriamente a casa i tre punti.