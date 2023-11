L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Frank Zambo Anguissa. Secondo il quotidiano oggi nel match contro la Salernitana Anguissa tornerà titolare nel centrocampo azzurro. Il camerunese è uomo importante negli equilibri di squadra, anche se in questa stagione raramente ha brillato come ci aveva abituati dal momento in cui è arrivato a Napoli. Comunque il camerunense ora ha recuperato e può dare una mano per dare la sterzata di cui ha bisogno il Napoli in campionato per non perdere più terreno dalle prime, anzi riuscire ad accorciare le distanze, visto che i prossimi impegni di campionato contro Salernitana ed Empoli non sono certo proibitivi per gli azzurri”.