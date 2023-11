Repubblica – Garcia si gioca la panchina a Salerno, ADL dopo il Milan furioso con Micheli e Meluso

De Laurentiis si aspetta il massimo da tutti, ma dopo gli ultimi risultati non convincenti comincia a preoccuparsi, come racconta Repubblica:

“17 punti di distanza dalla vetta preoccupano di meno, visto che la difesa dello scudetto non è considerata una priorità e fin dall’inizio si è capito che il bis tricolore sarebbe stato un miracolo sportivo. Nelle prime 4 gli azzurri devono però arrivarci per forza e per questo il presidente ha rimesso sotto esame Garcia e lo staff, strigliando dopo il pari con i rossoneri pure i dirigenti Meluso e Micheli. La posizione più delicata è quella dell’allenatore francese, costretto di nuovo a giocarsi la conferma in panchina nel derby di sabato a Salerno”.