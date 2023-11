Perché il Napoli subisce troppo? Ecco i numeri dove incastra la difesa di Garcia

Nelle scorse settimane Garcia parlava della buona fase difensiva del Napoli vista durante le partite giocate finora, ma la percentuale di gol subiti è alta rispetto allo scorso anno.

A parlarne è il Corriere del Mezzogiorno: Difficoltà nel tenere le distanze, tendenza ad allungarsi e a concedere occasioni facili. II Napoli concedeva tiri in zona luce, con lo spazio e il tempo per vedere lo specchio della porta. Nelle ultime gare, la media dei tiri concessi è aumentata (9.7 a partita), anche quelli verso lo specchio. Il Verona ha prodotto 15 tiri (9 in porta, dentro l’area di rigore), il Milan ha realizzato 20 tiri (6 nello specchio, 5 dentro l’area). Le statistiche in Champions? In tre gare il Napoli ha concesso 15 tiri, è 22° su 32 squadre nella classifica delle conclusioni realizzate dagli avversari”.