Trotta: “Politano lo conosco benissimo. Raspadori? E’ un attaccante duttile, lo vedo come sottopunta”

Marcello Trotta, attaccante della Pistoiese, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal, soffermandosi su Matteo Politano e Giacomo Raspadori.

Questo quanto detto: “Politano? Lo conosco benissimo, quest’anno è partito col botto, sta facendo cose impressionanti ed è diventato un leader in campo. Sono arrivato da poco a Pistoia, sto trovando la condizione e non vedo l’ora di tornare a far goal. Per ciò che riguarda il passato ho dei bei ricordi del Sassuolo, arrivai con la squadra che era in Europa League. Raspadori? E’ un attaccante duttile, si mette a disposizione della squadra. Io lo vedo come sottopunta dietro ad Osimhen“.