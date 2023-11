Nela: “Momento del Napoli? Se devo dare una colpa la do alla società, vi spiego”

Sebastiano – detto Sebino – Nela, ex giocatore, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal, soffermandosi sulla squadra di Rudi Garcia.

Queste le sue parole: “lo ritengo che il Napoli sia una delle squadre che può ancora lottare per lo scudetto. Ripetersi è molto difficile e già a Frosinone avevo visto degli atteggiamenti che non mi piacevano. Adesso sembra che qualcuno si stia rimettendo in linea. Col Milan mi è piaciuta la reazione della squadra visto l’inizio del match, rimane potenzialmente una squadra che può ancora giocarsi il campionato. Se devo dare una colpa la dò alla società, perchè sapevi da mesi che Kim sarebbe andato via e aveva tutto il tempo di prendere un difensore all’altezza e non lo ha mai fatto. Poi si può analizzare il comportamento della squadra e le prestazioni si possono migliorare”.