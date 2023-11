Del Genio: “I gol subiti provengono da un solo errore”

Il giornalista Paolo Del Genio, ha rilasciato un intervista i microfoni di Radio Gol, In diretta su Kiss Kiss Napoli.

“I goal subiti dal Napoli contro il Milan sono figli di una fase difensiva che non funziona. Purtroppo non andiamo più a pressare i due centrali difensivi avversari col centravanti e la mezz’ala, ma lo facciamo solo col centravanti e questo agevola la costruzione dal basso degli avversari. Ostigard? Mi è piaciuto molto, ha giocato bene anche con l’assenza di Rrahmani, ma potrebbero alternarsi i due, Anche Juan Jesus che un giocatore che può dire la sua, se difendiamo di squadra tutti possono far bene. L’assenza di Kim poteva toglierci qualcosa e lo sapevamo, a volte Kim ci metteva una pezza”.