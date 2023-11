Dino Fava: “Salernitana-Napoli? Ecco come finirà. L’azzurro può diventare un fenomeno”

L’ex calciatore del Napoli Dino Fava Passaro è intervenuto a Radio Crc per parlare del momento che sta vivendo il club azzurro.

Ecco le sue parole: “Nella Primavera del Napoli ho vissuto un anno bellissimo. Vincemmo la Coppa Italia e arrivammo secondi al torneo di Viareggio e perdemmo la finale scudetto con l’Atalanta. Gioco ancora a 46 anni, in categorie inferiori ovviamente ed è molto bello perché i ragazzi mi portano rispetto, mi chiedono foto. Purtroppo e mi spiace dirlo, ma il livello si è abbassato sia in Serie A che nelle serie inferiori, forse per questo gioco ancora! Quanto tempo ancora voglio giocare? Ogni anno dico che è l’ultimo, ma credo davvero che questo sia l’ultimo. Poi, non so se prenderò il patentino da allenatore oppure se riuscirò a realizzare il mio sogno che è quello di fare una scuola calcio”.

Poi Fava ha continuato: “Spalletti è forte. Sono simpatizzante napoletano e infatti quando è arrivato a Napoli ero felicissimo perché sapevo che avrebbe dato una marcia in più ad una squadra già forte. Spalletti cura i minimi dettagli, prepara benissimo le partite, è uno tosto ed ha un carattere forte. Salernitana-Napoli? Ho vissuto anche la piazza di Salerno e sono stato molto bene. La Salernitana è in difficoltà in questo momento per cui credo che sulla carta il Napoli dovrebbe vincere abbastanza facilmente. Il pallone d’oro è un premio anche per la squadra in cui gioca il calciatore. Se Osimhen è arrivato ottavo è perché il Napoli ha avuto la fortuna di averlo in rosa, ma anche Osimhen ha avuto la fortuna di giocare nel Napoli. Osimhen può diventare un fenomeno perché credo che possa ancora migliorare, non abbiamo visto tutto di lui. Simeone mi piace tantissimo, in questo momento sta trovando poco spazio e mi spiace”.