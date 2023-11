Ugolini: “Il Napoli ha cambiato atteggiamento, ecco cosa è cambiato nelle statistiche”

Massimo Ugolini, Giornalista di Sky, ha commentato ai microfoni di Radio Gol a Radio Kiss Kiss Napoli parlando delle statistiche degli azzurri di quest’anno rispetto alla scorsa stagione

I numeri aiutano fino ad un certo punto: il Napoli ha incassato 3 gol in più rispetto allo scorso anno. Però ha subito 41 dribbling in più rispetto allo scorso anno così come le palle spazzate sono diminuite, evidentemente c’è un atteggiamento difensivo diverso, i reparti non hanno le giuste misure. E ovvio che se cambia l’allenatore non puoi aspettarti lo stesso gioco, gli stessi numeri. Non farei ricadere nemmeno tutte le colpe sui calciatori.