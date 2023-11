Malfitano: “Esagerazioni sui rischi che corre il Napoli, il gioco verrà”

Il giornalista Mimmo Malfitano è intervenuto a Radio Marte per parlare del Napoli di Garcia e del momento che sta passando il club azzurro.

Ecco le sue parole: “Non credo che il quarto posto sia già a rischio ha detto però sicuramente la classifica non sta rispecchiando il valore del Napoli o non rispecchia la squadra campione d’Italia. Ma io ho sempre detto che non bisogna fare paragoni col passato. Certamente il Napoli almeno per metà di questo inizio campionato è stato deludente e la classifica, quindi, al momento suona come un campanello d’allarme. Da qui a dire che il Napoli già rischia di restare fuori dai primi 4 mi sembra esagerato. Io al momento mi accontento dei tre punti e di non perdere soprattutto negli scontri diretti. Poi, pian piano, verrà anche il gioco”.

Malfitano ha poi continuato: “Non so se sabato Garcia partirà col 4-2-3-1. Anche perché dovrebbe rinunciare ad un centrocampista e quindi non so se in questo momento voglia partire in questo modo con una squadra abituata a giocare con il 4-3-3. Non credo, ripeto, che a Salerno parta col 4-2-3-1. Potrebbe cambiare nel corso della gara. Supercoppa italiana, Coppa Italia, terzo posto in campionato e quarti di Champions sono risultati egregi ma io voglio sempre giocarmela. E poi io la Supercoppa o la Coppa Italia non sono i miei traguardi, soprattutto dopo aver vinto lo scudetto. Certo dare continuità alla conquista di trofei può essere un traguardo. Senza perdere di vista il dovere di difendere lo scudetto e l’ambizione ai primi 4 posti del campionato”.