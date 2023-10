Ha commentato così Trevisani ai microfoni di Pressing la partita tra Napoli e Milan:

“Il Milan poteva farne 5 nel primo tempo, mi farei delle domande se fossi nel Napoli. Mi farei delle domande anche se fossi il Milan sul perché non ho concretizzato altre occasioni. Non gli sono bastati due gol del più grande colpitore che ho visto nella mia vita, Giroud, al di là delle colpe di Meret sul primo gol. Poi mi chiedo dove sono finiti Theo e Leao, da 6 mesi non ricordo una gara da vero Theo”