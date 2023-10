Gazzetta- Per il mercato di gennaio il Napoli punta Albert Erlykke

Il Napoli sta già studiando le prossime mosse di mercato per sistemare alcune evidenti criticità presenti nell’attuale rosa. Dopo la partita contro il Milan, secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport, il modulo del 4-2-3-1 potrebbe prendere sempre più piede. Ragion per cui, in vista del mercato di gennaio, Meluso e Micheli avranno un occhio di riguardo per il centrocampo e cercheranno di rinforzare la rosa con un mediano puro. Tra i nomi più accreditati nel mirino del Napoli compare quello di Albert Erlykke del Bodo Glimt.