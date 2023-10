Nosotti: “Politano è maturato bene negli anni. Su Raspadori dico questo”

Marco Nosotti, giornalista sportivo di Sky Sport, è stato intervistato da Kiss Kiss Napoli per il programma radiofonico Radio Goal.

Il giornalista si è soffermato sul periodo positivo di Matteo Politano: “Politano? Anche quando non è in possesso della palla riesce sempre ad essere utile per la squadra. Durante gli anni è migliorato molto, è maturato bene; gli riescono più dribbling e cerca di più la porta. Inoltre, si sta trovando bene con Raspadori, quando giocano insieme creano molte più occasioni”.

E a proposito di Raspadori, Nosotti non si risparmia sul talento italiano: “Raspadori se gioca tra le linee lavora molto bene, l’esempio lo abbiamo avuto domenica sera contro il Milan. Accanto a Simeone mi è piaciuto tanto”.