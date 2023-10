De Maggio: “Garcia ha avuto paura di vincere, perciò ha messo Zanoli”

Valter De Maggio, il direttore di Kiss Kiss Napoli, ha condiviso i suoi commenti durante l’intervista a Radio Goal: “Un collega ha interrogato l’allenatore Garcia riguardo alla ragione per cui avesse inserito Zanoli, e la risposta del tecnico è stata piuttosto sarcastica, con una battuta che ha lasciato tutti un po’ perplessi. Ha spiegato che lo ha fatto perché prevedeva l’espulsione di Natan, ma questa risposta è stata deludente. Dopo la battuta, avrebbe dovuto dare ulteriori spiegazioni, ma non l’ha fatto.”

Valter De Maggio ha poi espresso la sua opinione sulle prestazioni della squadra, definendo il primo tempo un “film horror” e il secondo tempo un “film bellissimo”. Ha anche suggerito che Garcia potrebbe non aver avuto il coraggio di inserire Lindstrom per cercare la vittoria, optando invece per Zanoli.

In sintesi, Valter De Maggio ha condiviso le sue osservazioni sulla partita e sul comportamento del tecnico Garcia durante l’intervista a Radio Goal.