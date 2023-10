Gennaro Iezzo, ex portiere azzurro, ha parlato del mancato intervento di Meret su Giroud che ha sbloccato il match con il Milan, ai microfoni di Tele A: “Responsabilità Meret sul primo goal? Non ha colpe. E’ un tiro da due metri ad una velocità assurda, se la para e la mette sulla traversa fa un miracolo. Il problema di questo Napoli non è Meret!”