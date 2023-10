Voci dall’Inghilterra: Osimhen nel mirino delle big di Premier

Secondo quanto riportato da il Mirror, giornale inglese, Liverpool e Chelsea hanno messo gli occhi su Victor Osimhen. Dopo un’estate travagliata e un rinnovo che appare sempre più lontano, tante squadre si stanno muovendo per accaparrarsi il nigeriano entro l’anno prossimo. Nonostante non siano ancora tramontate le speranze per un suo prolungamento, il giornale si dice pessimista in tal senso. Osimhen potrebbe lasciare il Napoli ad un anno dalla fine del suo contratto nel 2025 e la Premier lo ha sempre stuzzicato. Non sono nuove le voci che vogliono il Chelsea interessato al calciatore e il contratto in scadenza potrebbe far abbassare le pretese ad ADL.