GdS – Rinnovo Zielinski, situazione di stallo col Napoli: tra le pretendenti spuntano Inter e Juve

Si allunga la schiera delle pretendenti per Piotr Zielinski, in scadenza di contratto con il Napoli il prossimo 30 giugno. Oltre alla Juventus, anche l’Inter è entrata nella corsa per accaparrarsi le prestazioni del centrocampista polacco. Un’idea ancora in fieri che porterebbe il giocatore del Napoli a vestire di neroazzurro. A rivelarlo è Gazzetta dello Sport: “L’Inter è entrata nella corsa per assicurarsi Piotr Zielinski, che ancora non ha rinnovato il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. C’è anche la Juventus, magari tornerà a farsi viva l’Arabia Saudita ma Marotta, Ausilio e Baccin hanno rotto gli indugi e vogliono provarci per giugno a zero. Se tra due mesi la situazione sarà ancora quella attuale, ovvero niente rinnovo, sull’asse Torino-Milano saranno scintille per convincere Piotr”.