Duro colpo in casa Real Madrid, Aurelien Tchouameni ha rimediato una frattura incompleta al secondo metatarso del piede sinistro che lo costringerà ai box per diverso tempo. Ancelotti dovrà fare a meno del francese nella gara di Champions League contro il Napoli in programma il prossimo 29 novembre, dato che i tempi di recupero dovrebbero aggirarsi attorno alle 6/8 settimane.