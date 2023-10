Ciaschini: “Napoli-Milan? Azzurri nel loro momento migliore. Milan fatica con le big”

Giorgio Ciaschini, storico viceallenatore e assistente tattico di Carlo Ancelotti, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante il programma radiofonico Punto Nuovo Sport, in vista del match Napoli-Milan, in programma domenica sera.

L’ex viceallenatore ha parlato del cammino degli azzurri e dei rossoneri, definendoli “due cammini alterni”.

Secondo Ciaschini, il Napoli si sta riprendendo dopo la crisi di qualche settimana fa, mentre il Milan sta facendo molta fatica con le big, soprattutto dopo la sconfitta di ieri sera in Champions League contro il PSG.

“Il Milan rischia di perdere la tranquillità se dovesse perdere contro il Napoli, tranquillità che serve per tutta la stagione” continua Ciaschini.

Inoltre, l’ex tecnico si esprime anche riguardo la costante vicinanza alla squadra del presidente Aurelio De Laurentiis durante questo periodo: “De Laurentiis è un presidente molto presente, e Garcia dovrebbe sfruttare al meglio questa vicinanza, nonostante il carattere forte che ha”.

Infine, Ciaschini risponde ad alcune domande in merito al paragone tra Kvaratskhelia e Leao: “Sono due giocatori diversi, Kvara può essere letale sotto porta. Leao, invece, ci riesce a campo aperto. Ha bisogno di essere più costante. Per questo motivo dico che è ancora presto per definirli entrambi come campioni”.