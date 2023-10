CdS – Mazzarri, nessun contatto recente con il Napoli. Dichiarazioni travisate

L’edizione online de Il Corriere dello Sport scrive a proposito delle recenti dichiarazioni di Walter Mazzarri. L’allenatore, in una recente iintervista per Radio Cusano Campus, ha dichiarato di sentirsi “tranquillo” in merito all’interesse del Napoli, visto che ha raggiunto delle vittorie. Parole che hanno fatto pensare ad una chiamata da parte della società. Invece, secondo quanto riportato dalla testata, questi contatti non ci sono stati.

“Nessun contatto recente. Walter Mazzarri non è stato chiamato dal Napoli, che pure in passato ha allenato e a cui è molto legato, per una eventuale sostituzione di Garcia. Questo è quanto emerge da ambienti vicini all’allenatore toscano dopo che, in mattinata, erano state travisate alcune sue dichiarazioni in merito a una ritrovata serenità dopo le vittorie della squadra. Serenità, evidentemente, data dall’affetto che Mazzarri ha ancora per Napoli e il Napoli, ma niente di più”.