Il Mattino ha riportato le parole di Aldo Serena, ex calciatore, sul big match di domenica: “Siamo ancora all’inizio, ma se il Napoli dovesse perdere domenica dovrebbe fare una rincorsa incredibile per tornare tra le prime. La corsa andrà fatta verosimilmente sull’Inter e forse sulla Juventus e tutto passa dalla partita con i rossoneri. Al Maradona devi vincere se vuoi recuperare le squadre di testa. Non dico che una vittoria è indispensabile ma quasi”.