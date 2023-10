Cassano: “Il Napoli contro la peggior squadra d’Europa non ha fatto bene, l’Union in Italia non si salverebbe”

L’ex calciatore Antonio Cassano ha parlato ai microfoni della Bobo tv del Napoli di Rudi Garcia e delle ultime due sfide giocate. L’ex Sampdoria è ancora molto critico nei confronti della squadra del tecnico francese. Queste le sue parole: “Il Napoli ha affrontato la peggior squadra d’Europa e non ha giocato bene. Ci provo a non pensare allo scorso anno, ma male il Napoli, e l’unico che si salva è Kvara, stratosferico, solo lui crea qualcosa. Lobotka quando ha palla non ha alternative di gioco, non ho capito la scelta di non mettere Simeone, come a Verona. Raspadori non aveva fatto una buona partita, ma sull’unica palla che ha ricevuto ha fatto gol. Cajuste sta faticando, mentre Natan sta facendo molto bene. L’Union Berlino in Serie A non si salverebbe, dall’arrivo di Bonucci ha subito nove sconfitte e il Napoli ha comunque faticato. Vero che è sempre difficile in Champions in alcuni stadi, ma Kvara l’ha vinta, lui è sempre decisivo. Io dopo Udinese e Lecce lo dissi che il Napoli non era tornato, ora si parla della cura Adl, ma ha vinto contro il Verona che è sotto un treno e hanno comunque tirato 9 volte e potevano fare tanti gol, e poi contro la peggior squadra d’Europa, e li ha lasciati in partita fino all’ultimo. Senza la giocata di Kvara finisce 0-0″.