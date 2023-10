Fassone: “Napoli-Milan? Azzurri leggermente in vantaggio. Vi dico chi vincerà lo scudetto”

Marco Fassone, ex dirigente generale del Napoli ed ex amministratore delegato del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio CRC, durante la trasmissione Si Gonfia la Rete.

L’ex dirigente, in vista della grande sfida di domenica sera tra Napoli e Milan, non ha nascosto la sua nostalgia: “Le partite tra Napoli e Milan le guardo con molto affetto. Entrambe al momento non sono al massimo della forma ma penso che tra tutte e due quella che domenica sera arriverà con un po’ di vantaggio sarà il Napoli, grazie alle ultime due sfide vinte”.

“Secondo me il risultato di questa partita non sarà decisivo ai fini della classifica ma può sicuramente dare morale e fiducia allo spogliatoio”, continua Fassone.

L’ex DG del Napoli ha risposto ad alcune domande sulla lotta scudetto: “Il Napoli non è fuori dalla lotta, ma vi dico che attualmente le favorite sono Inter e Juventus”.