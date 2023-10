Top e flop dei giocatori del Napoli al Fantacalcio nei primi due mesi di campionato

La brutta sconfitta contro la Fiorentina ha sicuramente guastato l’umore dei tifosi partenopei e anche dei fantallenatori che quest’anno avevano puntato tutto sui calciatori del Napoli. Tuttavia, le prime 8 giornate non hanno dato solo esiti negativi, certo, qualche gol in più da Osimhen e soprattutto qualche performance più incisiva con multibonus da Kvara, erano gli umili desideri di qualche appassionato o fantatecnico che aveva dato loro fiducia.

Il Napoli resta tra le favorite alla vittoria dello scudetto e la seconda sconfitta nelle prime 8 gare di campionato potrebbe anche diventare uno stimolo in più per tornare a lottare in vetta: ecco i top e flop al fantacalcio dei giocatori napoletani.

Difesa instabile ma non troppo: ci pensa Di Lorenzo

I 3 gol della Fiorentina hanno abbassato notevolmente il voto di Meret, che nelle prime 7 gare aveva subìto soltanto 6 gol. Attualmente la media del fantavoto è 5.75, un buon livello per un portiere, ma la fantamedia si abbassa notevolmente e scende a 4.62: non al top ma neanche flop.

Il problema della difesa Partenopea è proprio la discontinuità, infatti, anche Oliveira e Mario Rui restano sotto il 6, rispettivamente con una fantamedia di 5.71 e 5.6. Juan Jesus, Ostigard, Natan e Rrahmani restano sul filo della sufficienza, mentre Di Lorenzo si dimostra un vero top player con una media del 7: 1 gol e 2 assist.

Il buon centrocampo del Napoli

Per quanto riguarda i marcatori le quote calcio sono sempre favorevoli a Zielinski, che quest’anno è tornato il top player che regala bonus con assist e gol: 2 reti e 2 assist nelle prime 8 gare. La sua fantamedia è 7.31, molto vicina a quella di Politano che è un centrocampista ma gioca nel tridente offensivo. I 3 gol di Politano gli hanno fatto guadagnare una buona fantamedia voto del 7.75.

Floppano Lobotka e Zambo Anguissa: fantamedia mediocre rispettivamente di 5.75 e 5.88.

Kvara flop e Osimhen al top

Kvaratskhelia quest’anno è stato inserito nella lista degli attaccanti, questo significa pagarlo almeno il doppio rispetto alla scorsa stagione, tuttavia, le sue performance sono state sottotono e la fantamedia di 6.93 è un flop per un attaccante di prima – seconda fascia. In 7 gare disputate Kvara ha segnato 1 gol e fornito 3 assist decisivi ai fini delle marcature: troppo poco per il livello raggiunto nella passata stagione.

Osimhen è il miglior attaccante per fantamedia nel Napoli, 8.38 con 6 gol è un ottimo score, peccato che l’infortunio lo terrà lontano dai campi fino a fine novembre, ragion per cui soltanto i fantallenatori che avranno acquistato anche Simeone potranno gioire. Il gioiello argentino ha giocato 3 volte in cui ha preso il voto, ha segnato un gol e possiede una fantamedia parziale di 6.5, si spera destinata a crescere. Raspadori rientra tra i flop perché su 7 gare da voto ha segnato solo 1 gol, fornito solo 1 assist e possiede una media di 6.14, ma sicuramente troverà più spazio in questa fase del campionato fino alla fine dei gironi Champions a dicembre.