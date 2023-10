Iannicelli: “Il Napoli non è guarito. Contro il Verona doveva chiuderla subito”

Il giornalista Giuseppe Iannicelli ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di “Campania Sport”, in onda su Canale 21, soffermandosi sulla prestazione del Napoli contro il Verona.

Queste le sue parole: “Sarei molto prudente dal dichiarare guarito il Napoli. Credo che abbia dei mali che anche la parte finale della gara col Verona ha evidenziato. La cosa più evidente è che si è tenuta viva una partita che il Napoli, invece, avrebbe dovuto chiudere completamente. Si sono concessi troppi spazi ad un avversario, che onestamente è molto inferiore al cospetto del Napoli. Queste cose, ad esempio in Champions, puoi permettertele fino ad un certo punto perché rischi di pagare dazio come rischi di pagare dazio in Portogallo”.