CdS – Napoli, ecco quanto rientreranno i Nazionali. Le ultime

Dopo gli impegni con le rispettive Nazionali, i giocatori del Napoli sono pronti a tornare a Castel Volturno per preparare al meglio la prossima sfida di campionato contro il Verona (sabato, ore 15:00).

L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sui rientri: “Zielinski c’è; Kvaratskhelia arriverà in mattinata. In infermeria ci sarà Osimhen, impegnato nel suo percorso di ripresa insieme con Anguissa e Juan Jesus. Atterreranno oggi Meret, Di Lorenzo e Raspadori: se faranno in tempo, faranno anche un salto a Castel Volturno“.