Il Mattino – Doppia amarezza per Politano: niente Nazionale per lui

Alla vigilia della sosta per le nazionali, Luciano Spalletti aveva diramato la lista dei convocati per le sfide con Malta e Inghilterra. Matteo Politano è rimasto deluso, il suo nome non figurava tra i convocati. Peccato, la mancata convocazione è capitata proprio nel momento di maggior rendimento per l’ex Inter. Poi, il polverone sollevato dalla vicenda scommesse ed il ritorno ai rispettivi club di Tonali e Zaniolo avvenuto ieri mattina ha costretto Spalletti ad effettuare un’altra integrazione. Tutti gli indizi portavano a Politano. Poi, invece, l’ennesima amarezza: al suo posto Spalletti ha chiamato El Shaarawy. Una scelta strana, non solo per il periodo di forma vissuto dall’esterno destro degli azzurri ma anche perché è sempre stato sin dai tempi dell’Inter un fedelissimo del ct campione d’Italia. Lo ha scritto Il Mattino nella sua edizione odierna.