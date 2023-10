Garcia, anche Giuffredi a Castel Volturno per un chiarimento: la posizione del Napoli

Nel corso della giornata di ieri, Rudi Garcia ha avuto un confronto con il presidente De Laurentiis e non solo. Ci sarebbe stato, difatti, anche un incontro con Mario Giuffredi, agente di alcuni calciatori del Napoli, il quale ha accusato il francese in diverse occasioni di recente.

Di seguito i dettagli dell’incontro svelati dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “Ufficiosamente emerge che il procuratore era lì per un chiarimento con il francese. Prendendo per buona anche questa “soffiata” chissà come la penserà realmente il tecnico che ha dovuto registrare il silenzio della società che non lo ha difeso dopo l’attacco dell’agente, il quale ritrova adesso nella sede dell’allenamento”.