Non solo Garcia, due dirigenti del Napoli nel mirino di De Laurentiis: la situazione

Non rischia soltanto Rudi Garcia, il presidente De Laurentiis monitorerà i prossimi risultati del Napoli per prendere eventuali provvedimenti. In bilico, difatti, ci sarebbero anche le posizioni del ds Meluso e del capo dello scouting Micheli. Di seguito i dettagli svelati dall’edizione odierna de La Repubblica: “La crisi fa paura e il numero uno azzurro deve affrontarla per forza in prima persona, a costo di “ commissariare” oltre a Garcia tutti i suoi collaboratori più diretti: dal ds Nicola Meluso al capo dello scouting Maurizio Micheli. Non è infatti a rischio solo la posizione del tecnico francese”.