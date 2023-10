Garcia in difficoltà, ma la squadra appoggia l’allenatore: ecco il punto di riferimento

In seguito alla fiducia rinnovata dal presidente, anche la squadra sembra appoggiare Rudi Garcia, su cui è aleggiata per qualche giorno l’ombra di Antonio Conte. Cruciali saranno i prossimi impegni per definire il futuro del francese, ma l’intero gruppo azzurro pare sostenere il tecnico francese.

Di seguito le parole riportate dall’edizione odierna de Il Mattino: “L’unione fa la forza. Ora più che mai. Ragionare dalla squadra. Muoversi dalla squadra. Vivere dalla squadra. Questa la cura che adesso serve al Napoli. Lo hanno capito bene anche i calciatori, che pure in questo preciso momento storico sono in giro per il mondo con le loro nazionali. Eppure è tempo di fare quadrato, ritrovarsi, darsi delle direttive e dettare delle linee guida da seguire. Ovviamente Di Lorenzo, da buon capitano, è il punto di riferimento, dell’allenatore, dei compagni e della società. Chi, se non lui. Perché ci ha messo la faccia in queste ultime settimane andando a parlare chiaramente dopo le sconfitte, anche le più dolorose. In questo momento è a Coverciano, oggi partirà con la Nazionale per Bari (domani si gioca contro Malta), poi volerà a Londra per la sfida con l’Inghilterra e a metà della prossima settimana farà ritorno a Napoli. Nel mezzo, il pensiero alla sua squadra non sarà accantonato. Certo, l’azzurro dell’Italia è ora una priorità ma qualche segnale ai suoi compagni (a partire da Meret e Raspadori che sono con lui a Coverciano) è stato già obbligatorio“.