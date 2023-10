Gazzetta – ADL a colloquio con Conte, il tecnico vuole riposo

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, torna sulla questione cambio allenatore in casa Napoli. Secondo quanto riportato dal quotidiano il patron azzurro ha provato in tutti modi per convincere Antonio Conte a vestire la tuta da tecnico del Napoli. Questo quanto evidenziato:

“Aurelio De Laurentiis ha provato in tutti i modi a convincere Antonio Conte ad accettare il nuovo incarico di allenatore del Napoli: ieri presidente e tecnico si sono sentiti più volte, hanno provato a ragionare sulla possibilità di trovare una soluzione che accontentasse tutte le parti. Il «no» non è dipeso né da un problema economico né da un fattore tecnico. Il vero nemico è stata la tempistica: l’idea di entrare in corsa non è mai piaciuta a Conte, che ama plasmare la sua squadra sin dal ritiro. Però la tentazione Napoli è stata forte. De Laurentiis ha deciso di dare un’ultima occasione a Garcia, per prendersi in mano la squadra e dimostrarsi all’altezza delle richieste di società e tifosi; Conte continuerà a godersi la famiglia come desiderava e come aveva ammesso anche martedì sera alla festa dei cento anni degli Agnelli alla guida della Juve”.