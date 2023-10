CdS – ADL contatta Conte: la reazione di Garcia

“Rudi non era certo felice ieri, e ci mancherebbe, ma ha diretto la sessione di allenamento con nonchalance”. Il Corriere dello Sport racconta la reazione di Rudi Garcia alla situazione che sta vivendo. Il Napoli ha provato a contattare Antonio Conte senza ricevere un riscontro positivo. Lo stesso tecnico pugliese ha dichiarato sui social di voler restare vicino alla famiglia. “Una breve riunione con i giocatori prima di cominciare e poi via in campo a correre con un gruppo integrato da un po’ di giocatori della Primavera – racconta il quotidiano sportivo – Così da riuscire a mettere su almeno una partitella. Poi, i programmi: oggi doppia seduta. Che se vogliamo ha anche un valore simbolico: Garcia non lascia, raddoppia. In attesa del rientro dei nazionali, dei confronti seri, di una chiacchierata con De Laurentiis”.