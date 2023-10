CdS – Infortunio Anguissa: le condizioni e l’obiettivo del Napoli

Il Corriere dello Sport ha riportato nell’edizione odierna il report dell’allenamento di ieri. “Un gruppo dimezzato dalle assenze: undici convocati dalle varie nazionali; un po’ di convalescenti in ripresa come Juan Jesus, Gollini e Rrahmani (ieri con i compagni e ormai pronto al rientro); Politano alle prese con l’influenza”, si legge sulle colonne del quotidiano. Infine, gli aggiornamenti sulle condizioni di Anguissa: “Lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro, per lui, e più o meno tre settimane di stop. L’obiettivo è recuperarlo tra la serata di Champions a Berlino con l’Union e il Milan”.