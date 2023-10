A differenza di quanto riportano altre voci, la decisione di Conte di non accettare il Napoli non riguarda i diritti d’immagine. Anzi, pare che Aurelio De Laurentiis si sia spinto anche oltre le proprie possibilità per regalare il tecnico pugliese agli azzurri. Il Corriere dello Sport ha ricostruito tutta la trattativa portata avanti dal patron e dai suoi collaboratori (clicca qui), ribadendo quanto lo stesso Conte ha scritto sui suoi social: i motivi del no al Napoli sono di natura personale.