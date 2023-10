Gazzetta – Napoli, ADL sempre più vicino alla squadra azzurra: i dettagli

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulle ultime novità in casa azzurra. Secondo quanto evidenziato dal quotidiano il presidente Aurelio De Laurentiis, avrebbe videochiamato la squadra per annunciare una sua futura presenza costante al centro allenamento di Castel Volturno. Questo quanto riportato:

“Ieri, dopo una giornata frenetica, De Laurentiis nel tardo pomeriggio ha contattato i leader dello spogliatoio azzurro in videochiamata, per ufficializzare la scelta di andare avanti con Garcia. Ma la conferma del tecnico è stata soltanto l’introduzione del discorso. Aurelio ha chiesto ai suoi giocatori di ricompattarsi, di aiutare il Napoli e Garcia a uscire da questa spirale di negatività. Insomma, di dargli una mano in questo momento delicato. E ha annunciato che da oggi lui e l’a.d. Andrea Chiavelli saranno presenti a Castel Volturno per gli allenamenti. La prospettiva è cambiata, in una rivoluzione che sembra più tolemaica che copernicana. Perché passi in avanti o tantomeno sviluppi costruttivi, ad oggi, sono complessi da immaginare tra le mura di Castel Volturno. Chiamando a rapporto alcuni senatori dello spogliatoio, convocati in video, Aurelio De Laurentiis ha sovvertito l’ordine naturale e le classiche gerarchie. Ha fatto sentire la sua voce, ha comunicato che sarà più presente, ma soprattutto ha chiamato tutti a raccolta”.